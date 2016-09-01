Темер вступив на посаду президента Бразилії

Урочиста церемонія була організована в залі засідань Федерального сенату (верхньої палати парламенту) Бразилії, передає ТАСС.

"Я зобов'язуюсь захищати єдність, цілісність і незалежність Бразилії", - поклявся Темер. "Оголошую про вступ на посаду президента Федеративної Республіки Бразилія Мішела Темера на період з 31 серпня 2016 року по 31 грудня 2018 року", - виголосив після цього голова Федерального сенату Ренан Калейрус.

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Після цього нового президента країни оточили прихильники, багато з яких намагалися сфотографуватися з ним. Деякі з цих знімків відразу ж з'явилися в соцмережах.

Як повідомляв УНІАН, Сенат Бразилії офіційно позбавив Ділму Руссефф президентської посади без права займатися політикою до кінця 2027 року. Віце-президент Мішел Темер офіційно затверджений главою держави.