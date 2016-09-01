Трамп запевнив, що Мексика профінансує будівництво муру на кордоні з США

Як повідомляє DW, мільярдер пообіцяв депортувати з країни два мільйони осіб, яких він охарактеризував як "кримінальних чужинців", збільшити кількість прикордонних патрулів, створити нову "службу з питань депортації", а також скасувати деякі укази чинного президента Барака Обами, які захищають певні категорії нелегальних мігрантів від депортації.

Крім того, Трамп повторив свою обіцянку збудувати мур на кордоні з Мексикою. "У перший же день ми почнемо споруджувати непроникний, високий, потужний і чарівний мур на південному кордоні", - пообіцяв Трамп, виступаючи перед своїми прихильниками у Фініксі, цитує агентство dpa.

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Він також запевнив, що будівництво відбудеться коштом Мексики. "Вони ще про це не знають, але вони заплатять за нього", - зазначив Трамп.

Трамп назвав більшість з 11 мільйонів нелегальних мігрантів, які перебувають у США, "низькокваліфікованими" особами, які "беруть від системи більше, ніж вони можуть дати навзамін".

Незадовго перед оголошенням свого плану, у той же день, 31 серпня, Дональд Трамп здійснив візит до Мексики, де зустрівся з президентом країни Енріке Пенья Ньєто.

Під час спільної прес-конференції двох політиків Ньєто став на захист мігрантів-мексиканців у США, які часто є об'єктом гострої критики з боку Трампа. Президент Мексики наголосив, що його співгромадяни - чесні і працьовиті люди, які заслуговують на повагу.

Пізніше Ньєто у своєму Twitter заявив, що дав чітко зрозуміти Трампу на початку їхньої зустрічі, що Мексика за мур "не платитиме".

Як повідомляв УНІАН, Трамп планує витратити близько $10 млн на передвиборчу рекламу в дев'яти штатах, які остаточно не визначилися, за кого голосувати.