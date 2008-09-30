Кенія обіцяє допомогти у звільненні українських моряків від піратів

Уряд Кенії обіцяє надати усю можливу допомогу для звільнення членів екіпажу захопленого сомалійськими піратами 25 вересня ц.р. судна „Faina”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, Посольство України в Республіці Кенія повідомило, що 29 вересня ц.р. до МЗС Кенії було передано ноту МЗС України з проханням вжити усіх можливих заходів з метою якомога скорішого звільнення заручників.

30 вересня ц.р. у ході зустрічі з представниками Департаменту Європи МЗС Кенії було вкотре наголошено на тому, що зовнішньополітичне відомство України висловлює занепокоєння з приводу подальшої долі українських громадян і сподівається на невідкладне вжиття кенійською стороною ефективних заходів для позитивного розв’язання даної проблеми.

Посольство отримало запевнення, що уряд Кенії, у межах наявних можливостей, надасть усю необхідну допомогу для звільнення членів екіпажу зазначеного судна.

Крім того, співробітники кенійського зовнішньополітичного відомства наголосили на тому, що Кенія розцінює Україну як надійного і важливого партнера і налаштована на продовження взаємовигідного співробітництва в усіх сферах, у тому числі військово-технічній.

Справа перебуває на особливому контролі у Посольствах України в Кенії, Великої Британії та в МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня поблизу узбережжя Сомалі пірати захопили судно “Faina”, в складі екіпажу якого, зокрема, 17 громадян України. На борту захопленого судна - 33 проданих Україною Кенії танки Т-72 та інше озброєння.