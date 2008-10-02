У тисняві на дискотеці загинули 19 осіб

Принаймні 19 осіб загинули цієї ночі в тисняві на дискотеці в Танзанії. Вік загиблих - від 12 до 17 років, передає AFP.

Декілька відвідувачів дістали поранення і були невідкладно доставлені в найближчі лікарні.

Трагічний інцидент стався в центральній частині країни, в районі Табора.

За даними поліції, тиснява виникла як наслідок великої кількості відвідувачів і сум`яття, а також неймовірної духоти в танцювальному залі. Молодь зібралася там, щоб відзначити закінчення Рамадана.

Почалося слідство.