У тисняві на дискотеці загинули 19 осіб
09:42, 02 жовтня 2008Світ
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Вік загиблих - від 12 до 17 років
Принаймні 19 осіб загинули цієї ночі в тисняві на дискотеці в Танзанії. Вік загиблих - від 12 до 17 років, передає AFP.
Декілька відвідувачів дістали поранення і були невідкладно доставлені в найближчі лікарні.
Трагічний інцидент стався в центральній частині країни, в районі Табора.
За даними поліції, тиснява виникла як наслідок великої кількості відвідувачів і сум`яття, а також неймовірної духоти в танцювальному залі. Молодь зібралася там, щоб відзначити закінчення Рамадана.
Почалося слідство.
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