США та Росія ще не дійшли згоди щодо умов припинення вогню у Сирії - Обама

Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей у Гуанчжоу (Китай) перед початком саміту "Великої двадцятки".

Як зауважив Обама, США та Британія давно зацікавленні у знаходженні шляху для зменшення насилля та покращення гуманітарного доступу у Сирії, що передувало би початку політичного перехідного процесу у цій країні.

Також він визнав, що це дуже непроста справа, зважаючи, що у Сирії задіяно дуже багато сторін, в тому числі РФ.

Читайте такожПутін та Ердоган провели закриті переговори перед самітом "двадцятки"

Він нагадав, що у Сирії за підтримки Росії та Ірану продовжує діяти режим президента Башара аль-Асада, "який безкарно вбиває своїх власних громадян".

За словами Обами, з іншого боку є поміркована опозиція, яка безперервно намагається консолідувати свої позиції, щоб у підсумку сформувати всеохопний та представницький уряд. Також там діють бойовики "Ісламської держави", представники Аль-Каїди та інші залучені сторони від Туреччини до країн Перської затоки, а також місцеві курди.

При цьому він визнав, що переговори з РФ мають ключове значення, тому що завдяки їй режим Асада може продовжувати свій наступ на угрупування повстанців та опозиції.

"Ці переговори були складними. Ми маємо серйозні відмінності з росіянами, з точки зору як сторін, які ми підтримуємо, але також і з точки зору процесу, який вимагає принести мир у Сирії", - заявив Обама.

Читайте такожУ Сирії повстанці відбили в "Ісламської держави" 10 сіл

"Але якщо ми не зможемо отримати певну зацікавленість росіян щодо зменшення насилля та полегшення гуманітарної кризи, тоді важко зрозуміти, як ми зможемо перейти до наступного етапу", - додав американський президент.

У цьому зв'язку він сказав, що секретар Державного департаменту США Джон Керрі та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров працюють цілодобово, як і інші учасники переговорів, над тим, щоб знайти шляхи для досягнення справжнього припинення вогню у Сирії та забезпечення гуманітарного доступу.

Водночас американський лідер наголосив, що "ми ще не досягли цього".