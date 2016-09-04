Меркель сподівається на швидке подолання розбіжностей щодо візової лібералізації з Туреччиною

Як повідомляє Reuters, перед початком саміту "Великої двадцятки" Меркель провела зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Це перша зустріч лідерів обох держав після невдалої спроби державного перевороту у Туреччині, що сталася 15 липня.

Читайте такожМеркель визнає помилки Німеччини та ЄС, зроблені під час мігрантської кризиЗа даними видання, Меркель сказала, що з'явився шанс для Європейського Союзу і Туреччини, щоб врегулювати двосторонні розбіжності щодо візової лібералізації для турецьких громадян. Проте, за її словами, може знадобитися декілька тижнів, щоб дійти згоди у цьому питанні.

Також видання інформує, що голова уряду Німеччини за підсумками зустрічі з Ердоганом висловила сподівання на позитивні новини щодо можливого візиту німецьких депутатів на авіабазу Інджірлік. У червні Туреччина не допустила делегацію німецьких депутатів на цю базу НАТО у зв‘язку з прийняттям німецьким парламентом резолюції про визнання геноциду вірмен Османською імперією. Напружені відносини між Німеччиною та Туреччиною також погіршилися після спроби перевороту у Туреччині, тому що, за твердженням Анкари, у Берліні не засудили швидко та достатньо рішуче спроби цього перевороту.

"(Меркель та Ердоган) обговорили німецько-турецькі відносини, подальше виконання угоди ЄС-Туреччина (щодо мігрантів) та спільні занепокоєння щодо громадянської війни у Сирії", - сказав речник німецького уряду. Представник Меркель наголосив, що обговорення було конструктивним.