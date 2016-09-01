Рейтинг партії Путіна обвалився напередодні виборів
Кількість росіян, готових голосувати за "Єдину Росію" на найближчих виборах, зменшилась до 31% у серпні проти 39% в липні цього року.
Про це йдеться в дослідженні Левада-центру.
Згідно з опитуванням, ще в квітні цього року охочих голосувати за "єдиноросів" було 42%.
У той же час 10% росіян збираються голосувати за комуністів, 9% - за партію ЛДПР Жириновського, 5% за "Справедливу Росію", інші партії набирають 1% і менше.
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Також, згідно з опитуванням, 12% не визначилися, за кого голосувати, 15% не збираються йти на вибори, 10% не знають, чи стали б голосувати.
Ініціативне опитування проведено 26 – 29 серпня 2016 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів країни. Дослідження проводиться вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.
Нагадаємо, вибору в Держдуму відбудуться 18 вересня.