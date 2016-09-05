В Ізраїлі обвалилася будівля багаторівневої парковки: десятки постраждалих (фото)

13:18, 05 вересня 2016
Світ
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У Тель-Авіві обалився будинок багаторівневої парковки.

Израиль / Magen David Adom

Про це повідомляє Ynetnews.

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Щонайменше 30 людей постраждали при обваленні будівлі багаторівневої парковки, на яку впав будівельний кран.

Як зазначається, будівля обвалилася в Рамат-ха-Ганів.

На місце події прибули служби порятунку.

Израиль / Yaron Brener

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