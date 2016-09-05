В Ізраїлі обвалилася будівля багаторівневої парковки: десятки постраждалих (фото)
13:18, 05 вересня 2016Світ
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У Тель-Авіві обалився будинок багаторівневої парковки.
На парковку впав будівельний кран / Magen David Adom
Про це повідомляє Ynetnews.
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Щонайменше 30 людей постраждали при обваленні будівлі багаторівневої парковки, на яку впав будівельний кран.
Як зазначається, будівля обвалилася в Рамат-ха-Ганів.
На місце події прибули служби порятунку.
Фото: Yaron Brener
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