У столиці Афганістану прогримів третій за добу вибух
У центрі столиці Афганістану прогримів третій за добу вибух. Як повідомляє влада країни, після вибуху почалася перестрілка.
Поки немає даних про загиблих і поранених, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.
Раніше сьогодні в Кабулі вже сталися два вибухи, в результаті чого загинули 24 людини, близько ста отримали поранення.
Перша бомба була приведена в дію дистанційно, другий пристрій підірвав смертник, повідомили місцеві ЗМІ.
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Серед загиблих - генерал і два високопоставлених офіцерів поліції, розповів Бі-бі-сі представник міністерства оборони.
Інший представник відомства заявив агентству Ассошіейтед прес, що смертник підірвав себе, дочекавшись, коли у будівлі міністерства після першого вибуху зібралося багато співробітників служб безпеки.
Відповідальність за вибухи взяло на себе угруповання Талібан, яка раніше неодноразово здійснювало напади в Кабулі.