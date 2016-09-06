У столиці Афганістану прогримів третій за добу вибух

Поки немає даних про загиблих і поранених, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше сьогодні в Кабулі вже сталися два вибухи, в результаті чого загинули 24 людини, близько ста отримали поранення.

Перша бомба була приведена в дію дистанційно, другий пристрій підірвав смертник, повідомили місцеві ЗМІ.

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Серед загиблих - генерал і два високопоставлених офіцерів поліції, розповів Бі-бі-сі представник міністерства оборони.

Інший представник відомства заявив агентству Ассошіейтед прес, що смертник підірвав себе, дочекавшись, коли у будівлі міністерства після першого вибуху зібралося багато співробітників служб безпеки.

Відповідальність за вибухи взяло на себе угруповання Талібан, яка раніше неодноразово здійснювало напади в Кабулі.