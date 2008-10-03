Президент пропонує легалізувати кокаїн і марихуану
08:28, 03 жовтня 2008Світ
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Законопроект розгляне Конгрес
Президент Мексики Феліпе Кальдерон має намір легалізувати вживання кокаїну і марихуани в невеликих дозах. Такий захід, на думку влади, необхіден, щоб дати поліції можливість зосередитися на упійманні саме наркоторговців. Згідно із законопроектом, запропонованим на затвердження Конгресу, злочином не вважається вживання 2 грамів марихуани або опіуму, 0,5 грама кокаїну, 50 міліграмів героїну і 40 міліграмів метамфетаміна.
Подібну ідею висував і попередній президент Мексики Вісенте Фокс. Проте він від неї відмовився після того, як Вашингтон висловив побоювання, що таке послаблення спровокує наркотуризм.
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