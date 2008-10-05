Польща завершила військову місію в Іраку

Польща завершила свою військову місію в Іраку, повідомляє агентство France Presse.

Міністр оборони Польщі Богдан Кліх заявив під час офіційної церемонії на базі "Ехо" в шиїтській провінції Діванія, що 900 польських військовослужбовців залишать Ірак до кінця жовтня 2008 року.

З 2003 року в Іраку загинув 21 польський військовослужбовець. Загалом службу в Іраку пройшли більше 10 тисяч поляків.

Польський прем`єр-міністр Дональд Туск, який прийшов до влади наприкінці 2007 року, пообіцяв, що Польща виведе своїх солдатів з Іраку в 2008 році, але збереже військовий контингент у складі міжнародних сил в Афганістані, нагадує Лента.ру.

У грудні 2006 року президент Польщі Лех Качинський подовжив термін перебування польського військового контингенту в Іраку до кінця 2007 року. Тоді він заявив, що Польща не тільки не виведе свої війська з Іраку в 2008 році, а й збільшить їх чисельність.

Наразі близько 1200 польських військовослужбовців несуть службу у складі міжнародної коаліції ISAF в Афганістані.