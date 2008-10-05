У столиці Чечні проспект Перемоги перейменовано на проспект імені Путіна

Президент Чечні Рамзан КАДИРОВ сьогодні підписав указ про перейменування проспекту Перемоги в центрі Грозного на проспект імені Володимира ПУТІНА.

Як передає ІТАР-ТАСС, таким чином було відзначено "видатні заслуги В.ПУТІНА в справі боротьби з тероризмом, відновлення економіки, соціальної сфери Чеченської республіки". Таблички з новою назвою вже з`явилися на фасадах будинків по обидві сторони проспекту Перемоги.

Сьогодні Чеченська Республіка відзначає 420-у річницю встановлення добросусідських відносин із Росією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента та уряду Чеченської Республіки, до святкування круглої дати в республіці заплановано низку великих заходів, серед яких відкриття ряду державних і соціальних об`єктів. На святкування запрошено керівників інших регіонів Росії, представників федерального центру, наукових і творчих діячів.

У державному театрально-концертному залі Грозного відбудуться урочисті збори, приурочені до цієї дати, а потім відбудеться концерт "Дружби народів" за участю зірок російської естради: народного артиста Чечні Миколи Баскова, групи "Любе", Каті Лєль, випускників "Фабрики зірок".

Всього по республіці до цієї дати приурочено більше 30 урочистих заходів, ярмарок із народними гуляннями, виставки, спортивні змагання, фейєрверки.

Офіційною датою початку відносин Чечні з Росією оголошений 1588 рік - рік перебування в Москві першого чеченського посольства.