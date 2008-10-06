У Стокгольмі починається Нобелівський тиждень

У Стокгольмі починається 107-й Нобелівський тиждень, передає ІТАР-ТАСС.

Сьогодні буде оголошено ім’я лауреата Нобелівської премії у сфері фізіології та медицини.

За традицією, до останнього моменту Нобелівські комітети не повідомляють нічого ані про самих претендентів на премію, ані про тих, хто їх висунув. Журналісти ж з наукових відділів газет і журналів висувають власні припущення. Так, фаворитами називають європейських учених, які вивчали клітини мозку та відкрили дзеркальні нейрони, дослідників рецепторів клітин - так званих "термометрів тіла", які виявили стовбурні клітини, а також учені, яким належить честь відкриття ензиму, що відповідає за молодість кліток.

У найближчий день стануть відомі імена лауреатів премії й у інших сферах. Найзнаменитіша наукова нагорода містить п`ять номінацій: окрім медицини, це фізика, хімія, література та премія миру.

7 жовтня у шведській столиці буде оголошено про рішення комітету з фізики, 8 жовтня - з хімії, 9 жовтня - з літератури. 13 жовтня назвуть ім`я володаря "Премії з економіки пам`яті Нобеля", встановленої Банком Швеції 1968 року. 10 жовтня в Осло стане відомий лауреат премії миру.

Розмір кожної премії, як і минулого року, становитиме 10 млн. шведських крон (близько 1,42 млн. дол.). Разом з грошовим чеком лауреатові вручається золота медаль із зображенням Альфреда Нобеля і диплом.