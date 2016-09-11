15-та річниця трагедії: у США згадують жертв терактів 11 вересня (фоторепортаж)

У США відзначають 15-ту річницю терактів 11 вересня 2001 року, коли терористи «Аль-Каїди» захопили літаки і спрямували їх на вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону під Вашингтоном. Ще один літак розбився в Пенсільванії.

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Президент Барак Обама взяв участь у хвилині мовчання, оголошеній в Білому домі о 8:46 ранку, коли перший із захоплених літаків врізався в будівлю Всесвітнього торгового центру. Пізніше він виступив на церемонії в Пентагоні в пам'ять загиблих в результаті терактів, повідомляє «Голос Америки».

Як і в минулі річниці подій 11 вересня у Нью-Йорку родичі загиблих зачитають імена 2983 жертв терактів. Увечері в Нью-Йорку прожектори направлять в небо два величезних промені, що символізують зруйновані вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру.

«П'ятнадцять років тому вересневий день, що почався, як і будь-який інший, став одним із найбільш похмурих днів в історії нашої країни», – сказав президент США Барак Обама в суботньому зверненні до країни.

Президент нагадав, що в той вересневий день «перервалися майже 3000 життів ні в чому не винних людей з усіх верств суспільства, усіх рас і релігій, всіх кольорів шкіри, з усієї Америки і всього світу».

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Це була найбільша руйнівна атака на території США з часів бомбардування Перл-Харбор на початку Другої світової війни.

За минулі п'ятнадцять років у світі багато що змінилося, зазначив Обама. Однак, підкреслив він, «важливо пам'ятати і про те, що не зазнало змін – основні цінності, які визначають нашу сутність американців. Життєстійкість, що дає нам силу».

«Терористам ніколи не здолати Сполучені Штати», – додав голова держави.

Держсекретар Джон Керрі написав у своєму Твіттері: «11 вересня ми згадуємо про тих, кого втратили, тих, хто намагався врятувати їх. Ми шануємо їх, борючись за мир, безпеку, справедливість у всьому світі».