Через ненадійний клей в Австрії перенесли вибори президента

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, причиною перенесення став неякісний клей, яким запечатували конверти для голосування поштою. В результаті конверти з бюлетенями могли відкритися.

"Ми не можемо оцінити, скільки конвертів і які саме могли відкритися", - сказав Соботка.

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Про можливе перенесення виборів Соботка говорив і минулого тижня, однак тоді остаточного рішення прийнято не було. Зараз обговорюються різні дати наступних виборів. За словами Соботки, мова йде про 27 листопада або 4 грудня.

Про проведення повторного голосування було оголошено, коли Конституційний суд Австрії анулював результати другого туру виборів через численні порушення в ході голосування.

У другому турі брали участь кандидат від вкрай правої Австрійської партії свободи Норберт Хофер і колишній лідер партії "Зелені" Олександр Ван дер Беллен, який здобув перемогу з мінімальним відривом у 30 тисяч голосів.