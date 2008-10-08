Reuters: п'яні російські солдати мало не проспали виведення військ з Грузії

Два російські солдати ледве не пропустили виведення військ з Грузії через те, що ніч з вівторка на середу провели у п`яному стані в грузинській поліції, повідомляє Reuters з посиланням на правоохоронні органи країни. Поліцейські передали військовослужбовців російській стороні на пропускному пункті в Каралеті всього за декілька годин до виведення звідти миротворчих сил.

До цього моменту вже демонтовано всі шість блокпостів в "буферній зоні" в районі конфлікту, заявив командувач російськими миротворцями в регіоні Марат Кулахметов. Війська почали відхід з грузинського регіону Шида Картлі у бік Цхинвалі. Миротворці повністю будуть виведені з блокпостів протягом "світлового дня". Військовослужбовців, які протверезилися, Кулахметов зустрів лайкою, відзначає кореспондент Reuters. Як розповіли в грузинських правоохоронних органах, солдатів затримали у вівторок, коли ті їхали на автомобілі. Як стверджують грузини, військовослужбовці були настільки п`яні, що не могли зрозуміти, де знаходяться.

Тим часом Кулахметов розповів, що представники командування російських миротворців в Південній Осетії і місцева адміністрація Грузії підписали акт про те, що радіаційний фон в звільненій зоні відповідає нормі, додає ІТАР-ТАРС. Засвідчено, що на території постів "відсутні вибухонебезпечні предмети", сказав командувач миротворцями, а вся зброя вивезена.

Відповідно до плану Медведєв-Саркозі, російські миротворці повинні покинути зону безпеки до 10 жовтня - їм на зміну повинні прибути спостерігачі ЄС.

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