Розслідування Смоленської трагедії: польска комісія виявила серйозні фальсифікації в попередніх звітах

Глава польської підкомісії, яка займається розслідуванням катастрофи урядового літака під Смоленськом, Вацлав Берчиньский заявив, що експерти виявили у матеріалах справи значні фальсифікації.

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"Ми можемо сказати, що значна частина фактів у попередніх звітах була фальшивкою", - цитує Берчиньского Російська служба ВВС.

Нагадаємо, польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими урядовцями на борту розбився під час заходу на посадку на військовому аеродромі в російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною.

Польська та російська комісії авіаційних експертів називали основною причиною катастрофи помилку пілотів. Прихильники польської партії "Закон і справедливість" (PiS), співзасновником якої був Лех Качинський переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя польського президента.

Цього року Польща відновила розслідування катастрофи.