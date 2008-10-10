Путін тихо йтиме в історію - російський експерт

Влада в Росії поступово концентрується в руках Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив російський політолог, директор Інституту національної стратегії Станіслав БЄЛКОВСЬКИЙ.

«У Росії збереглися монархічні традиції, тому країною може управляти лише перша особа – Президент. Тобто той, хто сидить на кремлівському троні. Сьогодні це Д.МЕДВЕДЄВ. А В.ПУТІН займається бізнес-питаннями і великими проектами», - сказав С.БЄЛКОВСЬКИЙ.

Кажучи про результати соціологічних опитувань, згідно з якими більшість росіян вважає, що саме В.ПУТІН залишається реальним керівником держави, експерт сказав: «Росіянам так довго пояснювали, що ПУТІН є національним лідером, що за інерцією він ще якийсь час сприйматиметься як невід`ємний елемент влади».

Разом з тим він зазначив, що еліти значною мірою "вже збудовані" під Д.МЕДВЕДЄВА, і жодної "суто пропутінської» групи в елітах вже не залишилося.

«З дня зміни Президента країни пройшло всього 4 місяці. Якщо подивитися статистику показів Д.МЕДВЕДЄВА і В.ПУТІНА на основних російських телеканалах, то ми побачимо явну перевагу Д.МЕДВЕДЄВА - в 2-2,5 раза», - сказав С.БЄЛКОВСЬКИЙ.

Також він зазначив, що навіть у великих економічних проектах, які за логікою розподілу обов`язків між Кремлем і урядом відносяться до сфери компетенції В.ПУТІНА, все сильніше чутно голос Д.МЕДВЕДЄВА. Зокрема, він сказав, що рішення з найбільшого мідного родовища Удокан було ухвалене після зустрічі Д.МЕДВЕДЄВА з бізнесменом Алішером УСМАНОВИМ. Також, додав експерт, саме до Д.МЕДВЕДЄВА російські акціонери ТНК-ВР Віктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ і Михайло ФРІДМАН ходили докладати про завершення конфлікту з британськими акціонерами цієї ж компанії.

«Тобто неминуче влада концентрується в Кремлі, тому що така логіка російської державності, що сформувалася впродовж сторіч», - зазначив він.

На питання про політичне майбутнє В.ПУТІНА С.БЄЛКОВСЬКИЙ відповів: «Гадаю, що В.ПУТІН тихо йтиме в історію. Назавжди».

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