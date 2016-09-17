Трамп запропонував охороні Клінтон здати зброю і подивитися, що буде

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп висловився з приводу наміру свого опонента від Демократів Хілларі Клінтон обмежити право громадян на вільне носіння зброї. Він закликав Клінтон відмовитися від озброєної охорони.

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"Я думаю, що її охоронці повинні скласти свою зброю, повинні роззброїтися, правда?.. Подивимося, що з нею станеться", - цитує Трампа Російська служба ВВС.

У свою чергу керівник виборчої кампанії Клінтон Роббі Мук заявив, що її опонентові Трампу властиві заклики до насильства. Мук закликав лідерів республіканської партії протистояти провокативній поведінці їх кандидата, яка не підходить на роль президента.

"Робиться це, щоб спровокувати протести на мітингу, або це звичайна заява, або просто жарт - але це неприпустима якість для будь-кого, хто має намір стати верховним головнокомандувачем", - заявив представник Клінтон.

Як відомо, у серпні Трамп заявив, що Клінтон має намір скасувати Другу поправку до конституції США, що гарантує право громадян на носіння та зберігання зброї, і закликав прихильників поправки зробити щось, щоб не допустити кандидата від демократів до влади.

Висловлювання Трампа про Другій поправці викликали бурхливу полеміку в США. Сенатор-демократ Кріс Мерфі побачив у заяві кандидата заклик до вбивства, а представник агіткампанії Клінтон Роббі Мук назвав заяви кандидата-мільярдера небезпечними.

Сам же Дональд Трамп пояснив, що його слова не були закликом до насильства проти кандидата від демократів, а він лише закликав прихильників Другої поправки організуватися і проголосувати, щоб «врятувати конституцію США».