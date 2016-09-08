Трамп заявив про намір значно посилити військовий потенціал США
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що має намір значно підсилити військовий потенціал країни, якщо буде обраний на президентську посаду.
За словами Трампа, він має намір збільшити кількість військовослужбовців, літаків і кораблів у збройних силах США, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.
Кандидат також заявив, що вимагає від Пентагону надати план знищення екстремістського угруповання "Ісламська держава" протягом 30 днів.
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У своїй промові у Філадельфії Трамп також заявив, що вимагатиме від усіх союзників США по НАТО виконання зобов'язань по виділенню 2% бюджетних доходів на оборону.
"Я пропоную нову федеральну політику з акцентом на американські ключові національні інтереси, з підтримкою регіональної стабільності і зниження напруженості у світі. Це потребує перегляду невдалих програм", - заявив Трамп.
Цього тижня кандидат-республіканець отримав підтримку з боку 88 військових, які заявили, що він "володіє потрібним характером, щоб бути головнокомандувачем".
Паралельно суперниця Трампа - кандидат від демократів Хілларі Клінтон - випустила відеоролик з військовослужбовцями, які критикують політику Трампа.