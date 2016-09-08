Трамп заявив про намір значно посилити військовий потенціал США

За словами Трампа, він має намір збільшити кількість військовослужбовців, літаків і кораблів у збройних силах США, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Кандидат також заявив, що вимагає від Пентагону надати план знищення екстремістського угруповання "Ісламська держава" протягом 30 днів.

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У своїй промові у Філадельфії Трамп також заявив, що вимагатиме від усіх союзників США по НАТО виконання зобов'язань по виділенню 2% бюджетних доходів на оборону.

"Я пропоную нову федеральну політику з акцентом на американські ключові національні інтереси, з підтримкою регіональної стабільності і зниження напруженості у світі. Це потребує перегляду невдалих програм", - заявив Трамп.

Цього тижня кандидат-республіканець отримав підтримку з боку 88 військових, які заявили, що він "володіє потрібним характером, щоб бути головнокомандувачем".

Паралельно суперниця Трампа - кандидат від демократів Хілларі Клінтон - випустила відеоролик з військовослужбовцями, які критикують політику Трампа.