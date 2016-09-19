Губернатор штату: "Вибух у Нью-Йорку був актом тероризму"

Про це заявив губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, передає Бі-Бі-Сі.

При цьому, як зазначив Куомо, поки немає ніяких свідоцтв того, що до вибуху причетні міжнародні терористичні угруповання.

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Патрулювати основні транспортні вузли міста, за словами губернатора, направлені додаткові наряди - в загальній складності 1000 поліцейських і військовослужбовців національної гвардії.

Усі 29 осіб, які постраждали напередодні під час вибуху, вже виписані з лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 29 осіб отримали поранення в результаті вибуху в районі Челсі в Нью-Йорку в суботу ввечері. За словами мера Нью-Йорка Білла де Блазіо, розслідування перебуває на ранній стадії, але те, що трапилося є "навмисним актом".

Нагадаємо, вибух стався в нью-йоркському районі Челсі на Манхеттені на 23-ій вулиці між 6-й і 7-й авеню 17 вересня близько 20:30 за місцевим часом.