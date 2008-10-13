Саркозі запропонував провести екстрений саміт ЄС-США

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ запропонував провести екстрений саміт ЕС-США з трансатлантичної співпраці в боротьбі з фінансовою кризою.

Про це він заявив на прес-конференції за підсумками наради лідерів країн єврогрупи, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Протидія фінансовій кризі має стати темою саміту ЕС- США. Його необхідно присвятити забезпеченню міжнародної фінансової системи", - підкреслив він.

Ідея проведення наради на найвищому рівні між ЄС і США обговорюється в європейських фінансових колах уже з перших днів фінансової кризи. На думку експертів, такий саміт має послужити не майданчиком для обговорення "косметичних доповнень" у діючу світову фінансову систему, а початковою точкою вироблення нової, збалансованішої системи.