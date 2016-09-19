Вибухи у Нью-Йорку: поліція зі стріляниною затримала підозрюваного

Рахамі був оголошений у розшук кілька годин тому. Поліцейські затримали його у Ліндені, штат Нью-Джерсі, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Затримання супроводжувалося перестрілкою, в результаті Рахамі госпіталізували.

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Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху, що прогримів в нью-йоркському районі Челсі ввечері 17 вересня, 29 осіб отримали поранення.

Пізніше в декількох кварталах від місця вибуху було знайдено та знешкоджено другий вибуховий пристрій, аналогічний по конструкції.

Обидві бомби були зроблені зі скороварок, начинених осколковими елементами, та виявилися ідентичними тим, що спрацювали на Бостонському марафоні в 2013 році.

19 вересня стало відомо, що біля вокзалу у місті Елізабет в штаті Нью-Джерсі поліція виявила рюкзак з п'ятьма саморобними вибуховими пристроями.

Одна з саморобних бомб спрацювала при спробі її знешкодити. Сапери використовували дистанційно керованого робота, тому обійшлося без постраждалих.

За даними поліції, вибухові пристрої в Нью-Йорку і Нью-Джерсі мають спільне походження.