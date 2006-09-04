У Мінську розпочнеться регіональна зустріч менеджерів центрів прийому біженців

Тематичний семінар у рамках Сьодеркопінгського процесу „Регіональна зустріч менеджерів центрів прийому біженців” пройде у Мінську, Білорусь 7-8 вересня 2006 року. У семінарі братимуть участь експерти, які займаються питаннями управління в центрах прийому з Бєларусі, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини та України, а також представники Європейської Комісії (ЄК), Шведської Міграційної Служби (ШМС), Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та Міжнародної Організації з Міграції (МОМ).

Основні цілі семінару:

· Розгляд практичних аспектів прийому, таких як досвід доступу до інформації з країн походження та робота з мігрантами, які не мають документів; потреби та існуючі проблеми; міжвідомче співробітництво, пов’язане з процедурою визначення статусу біженця; співробітництво між центрами прийому та НУО, які допомагають шукачам притулку;

· Передача досвіду від держав, які нещодавно приєдналися до ЄС та держави-кандидата Румунії Білорусі, Молдові та Украйні, та обговорення можливості субрегіонального співробітництва у галузі прийому.

Сьодеркопінгський процес розпочався у 2001 році з метою сприяння прикордонному співробітництву між країнами, що приєднуються до ЄС, країнами-кандидатами та західними новими незалежними державами в питаннях управління притулком, міграцією та кордонами. На сьогодні процес охоплює десять країн, розташованих вздовж кордону розширеного ЄС: Бєларусь, Естонію, Латвію, Литву, Молдову, Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину та Україну.

ЗМІ запрошуються на відкриття семінару 7 вересня з 9:00 до 9:30 до Мінського Міжнародного освітнього центру, пр-т газеті Правда, 11, Мінськ, 220116, Білорусь; тел: +375 17 270 39 94; факс: +375 17 270 39 95; www.ibb.by

Для отримання подальшої інформації звертайтесь, будь-ласка, до п. Анни Єфіменко, Секретаріат ППС у Києві, (www.soderkoping.org.ua) тел. (38044) 254-5346/47, факс (38044) 288-9850, електронна пошта: efimenko@unhcr.org.