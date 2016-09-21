У Голлівуді раптово помер режисер "Восьмої милі" Кертіс Хенсон

Попередньою причиною смерті режисера називають серцевий напад, повідомляє Російська служба ВВС. Хенсону був 71 рік.

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Кертіс Хенсон виріс в Лос-Анджелесі, у 1970-х почав працювати сценаристом і режисером. Його першим успішним фільмом став трилер "Рука, що гойдає колиску" (1992) про жінку, що втратила сім'ю та влаштовується на роботу нянею, щоб помститися.

Дуже успішним фільмом Хенсона стала картина "Восьма миля", головну роль в якій виконав американський репер Емінем.

Після виходу поліцейської драми у стилі неонуар "Секрети Лос-Анджелеса", яка в цілому була номінована на дев'ять призів кіноакадемії, він отримав "Оскар" за кращий адаптований сценарій.

Останнім фільмом Кертіса Хенсона стала драма "Підкорювачі хвиль", що вийшла на екрани кінотеатрів у 2012 році.