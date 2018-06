У США названі володарі премії "Греммі" (фото)

Співачка Бейонсе стала володарем двох статуеток "Греммі" в номінації "Краща пісня" і "Кращий виступ". В обох випадках нагородою була відзначена пісня "Drunk in Love", пише Росбалт.

Премію в номінації "Альбом року" отримав Бек Хансен за платівку Morning Phase. Нагороду за свою пісню "Happy" отримав і Фаррел Вільямс, здобувши нагороду "Краще сольне поп-виконання". Дві нагороди "Греммі" отримав Емінем - за "Краще реп-вокальне виконання" (разом з Ріанною) та за кращий реп-альбом The Marshall Mathers LP2.

Молодий британець Сем Сміт отримав "Греммі" відразу у двох номінаціях - "Записом року" була названа його композиція "Stay With Me", а сам виконавець удостоєний звання "Новий кращий артист". Відзначається, що одну з нагород Сміт отримав з рук Енріке Іглесіаса.

22-річний британський музикант поки випустив лише один альбом - In the Lonely Hour та кілька синглів. Кілька разів очолював хіт-паради Великобританії з треками La La La, Money on My Mind та Stay With Me. Про Сміта, який народився в Лондоні в 1992 році, вперше заговорили в 2012 році, а його перший студійний альбом In the Lonely Hour вийшов в травні 2014 року. Сем Сміт був представлений у цьому році відразу в шести номінаціях, поряд з співачкою Бейонсе і Фарреллом Вільямсом.

Премія "Греммі" присуджується щорічно за результатами таємного голосування членів Національної академії звукозапису США, заснована в 1957 році. Нагорода відзначає музичні досягнення різноманітних стилів і напрямків незалежно від комерційного успіху та місця твору в хіт-парадах.