Президент Філіппін взявся лаяти ЄС: "послав" його і показав середній палець (відео)

Виступаючи у Давао, Дутерте прокоментував критику ЄС щодо його жорстких й неправових методів боротьби з наркоторгівлею, передає телеканал Al Jazeera.

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"Я прочитав осуд Європейського союзу. Я їм кажу: "F**k you", - заявив Дутерте філіппінською та англійською мовами, показавши непристойний жест.

ЄС у своїй резолюції закликає Філіппіни боротися з наркоторгівлею відповідно до міжнародних зобов'язань.

Раніше перед вильотом на саміт АСЕАН в Лаосі президент Філіппін Родріго Дутерте назвав президента США Барака Обаму "с*чим сином". Так він прокоментував плани американського президента зачепити тему позасудових страт на Філіппінах під час запланованої двосторонньої зустрічі лідерів.

Дутерте неодноразово виступав з різкими заявами на адресу західних лідерів. В кінці серпня він пригрозив вийти з ООН. Крім того, він відмовився від зустрічі з генсеком ООН Пан Гі Муном.