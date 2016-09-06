Обама скасував зустріч із президентом Філіппін після образи на свою адресу

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на офіційного представника Ради національної безпеки при Білому домі Неда Прайса.

За його словами, замість запланованих переговорів з Дутерте у другій половині дня 6 вересня він зустрінеться з президентом Південної Кореї Пак Кін Хе.

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Раніше перед вильотом на саміт АСЕАН в Лаосі президент Філіппін Родріго Дутерте назвав президента США Барака Обаму «с*чим сином». Таким чином він прокоментував плани американського президента зачепити тему позасудових страт на Філіппінах під час запланованої двосторонньої зустрічі лідерів.

«Очевидно, він колоритний парубок. Я доручив своїй команді поговорити з філіппінськими колегами, щоб з'ясувати, коли ми зможемо провести конструктивну, продуктивну розмову», — відповів Обама на заяву президента Філіппін.

Дутерте неодноразово виступав з різкими заявами на адресу західних лідерів. В кінці серпня він пригрозив вийти з ООН. Крім того, він відмовився від зустрічі з генсеком ООН Пан Гі Муном