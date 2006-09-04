Звільнені заручники, захоплені в московському СІЗО
У результаті штурму заручники, що все утримувалися в СІЗО в Москві, звільнені, повідомило РІА “Новости” високопоставлене джерело в правоохоронних органах столиці.
За словами джерела, спецоперацію провели співробітники спецназу Федеральної служби виконання покарань.
"Затримано трьох осіб, які захопили заручників у слідчому ізоляторі. Це троє підслідних", - сказав співрозмовник агентства. - "Заручники звільнені в результаті штурму".
Як передає кореспондент РІА “Новости” з місця події, з території СІЗО виїхала машина реанімації Центру екстреної медичної допомоги.
За уточненими даними, двоє з 15 звільнених в московському СІЗО заручників постраждали, повідомило РІА "Новости" джерело у ФСВП.
"Наразі потерпілих госпіталізовано", - сказав він, додавши, що, за попередньою інформацією, постраждали двоє керівних співробітників ізолятора.
Співрозмовник агентства не уточнив характеру одержаних ними поранень.
За його словами, заручники в СІЗО були захоплені трьома підслідними. "В час прогулянки підслідні роззброїли конвой, перевдяглися в його форму і захопили приміщення бібліотеки, де на той час перебували співробітники ізолятора", - сказав він.