Німеччина прагне знову стати непостійним членом РБ ООН - Штайнмаєр

Про це заявив у середу, 21 вересня, у Нью-Йорку міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає Deutsche Welle.

За словами міністра, задля цього Німеччина готова нарощувати свою активність у рамках ООН, оскільки велика кількість криз у світі терміново цього вимагають.

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Кампанія на підтримку кандидатури Німеччини як непостійного члена ООН у 2019-2020 роках офіційно стартує ввечері 21 вересня у Нью-Йорку.

Востаннє ФРН обіймала крісло непостійного члена у Радбезі у 2011-2012 роках. Як повідомив Штайнмаєр, під час своїх розмов на полях Генеральної Асамблеї ООН, яка відбувається у Нью-Йорку, він відчув "доброзичливу підтримку" кандидатури ФРН.

Німеччина протягом багатьох років виступає за реформування Ради Безпеки з тим, щоб набути у ньому статусу постійного члена.

РБ ООН складається з представників 15 держав: 5 постійних і 10 непостійних членів, що обираються на два роки. З 1 січня 2017 року новим членам Радбезу своїми місцями поступляться Венесуела, Ангола, Іспанія, Нова Зеландія і Малайзія, інші п'ять непостійних членів (Єгипет, Сенегал, Україна, Уругвай і Японія) залишаться в РБ до кінця 2017 року.

Непостійні члени РБ ООН обираються шляхом таємного голосування, для обрання кандидатам потрібно здобути підтримку двох третин країн-учасниць Генасамблеї, тобто 129 з 193. Щороку проводиться заміна п'яти з 10 непостійних членів.