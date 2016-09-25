Стрілянина в американському Балтиморі: поранено вісьмох осіб
Поліція штату США Балтімор повідомила про вісьмох поранених під час стрілянини на сході штату.
Життя поранених ніщо не загрожує, написав у своєму Twitter прес-секретар поліції штату Ті Джей Сміт, передає РБК.
За фактом стрілянини проходять три підозрюваних, один з них був озброєний обрізом, двоє інших пістолетами.
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Серед потерпілих, як пише Сміт, виявилися батько і донька.
Поліція штату найближчим часом повинна провести прес-конференцію.
3 suspects, one w/ shotgun, 2 w/ handguns. Among vic's father and daughter (3y/o). Suspects fled on foot.— T. J. Smith (@TJSmithMedia) September 25, 2016
Стрілянина сталася близько 21:00 (4:00 за Києвом - Ред.) на Грінмаунт-авеню та Іст Престон Стріт. Підозрюваних затримати не вдалося.
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