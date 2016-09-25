Стрілянина в американському Балтиморі: поранено вісьмох осіб

Життя поранених ніщо не загрожує, написав у своєму Twitter прес-секретар поліції штату Ті Джей Сміт, передає РБК.

За фактом стрілянини проходять три підозрюваних, один з них був озброєний обрізом, двоє інших пістолетами.

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Серед потерпілих, як пише Сміт, виявилися батько і донька.

Поліція штату найближчим часом повинна провести прес-конференцію.

3 suspects, one w/ shotgun, 2 w/ handguns. Among vic's father and daughter (3y/o). Suspects fled on foot. — T. J. Smith (@TJSmithMedia) September 25, 2016

Стрілянина сталася близько 21:00 (4:00 за Києвом - Ред.) на Грінмаунт-авеню та Іст Престон Стріт. Підозрюваних затримати не вдалося.

Раніше УНІАН повідомляв, що в центрі угорської столиці Будапешті біля торгового центру прогримів потужний вибух, дві людини отримали травми.