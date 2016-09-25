У столиці Угорщини пролунав потужний вибух (фото, відео)
02:10, 25 вересня 2016Світ
1867 0
У центрі угорської столиці Будапешті біля торговельного центру пролунав потужний вибух.
У Будапешті пролунав вибух / @ofirzarfatinews/Twitter
Двоє людей отримали травми, передає Index.
За повідомленнями ЗМІ, вибухова хвиля відчувалася на відстані 200 метрів від епіцентру події. Крім того, у будівлях навколо повилітали шибки.
Читайте такожВибухи у Нью-Йорку: поліція зі стріляниною затримала підозрюваного
До місця події одразу прибули поліцейські, рятувальники та медики.
Наразі центральні вулиці перекриті, там досліджують місцевість на наявність вибухівки.
Наразі офіційних повідомлень немає, чи була подія терактом. Місцеві ЗМІ пишуть, що стався витік газу.
#Budapest no idea wht happened ..I just heard a big explosion pic.twitter.com/JwVntJ5MJ2— C Rohit Anand Singh (@rohit12ras) September 24, 2016
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter