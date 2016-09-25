У столиці Угорщини пролунав потужний вибух (фото, відео)

Двоє людей отримали травми, передає Index.

За повідомленнями ЗМІ, вибухова хвиля відчувалася на відстані 200 метрів від епіцентру події. Крім того, у будівлях навколо повилітали шибки.

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До місця події одразу прибули поліцейські, рятувальники та медики.

Наразі центральні вулиці перекриті, там досліджують місцевість на наявність вибухівки.

Наразі офіційних повідомлень немає, чи була подія терактом. Місцеві ЗМІ пишуть, що стався витік газу.