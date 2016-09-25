У Мексиканській затоці загорілося нафтове судно (фото, відео)

Судно El Burgos, що належить мексиканській нафтовій компанії Pemex, зайнялося в суботу після вибуху на його борту в Мексиканській затоці неподалік від порту Веракрус.

За даними Pemex, з борту судна були врятовані всі 31 член екіпажу, постраждалих немає. "Ризику населенню або розташованим неподалік від місця інциденту об'єктам немає", — йдеться в повідомленні Pemex в його мікроблозі в Twitter.

Офіційно компанія не повідомила, який вантаж знаходиться на борту судна, проте портова адміністрація Веракруса повідомляє, що мова йде про 81 тисячу барелів дизельного палива і приблизно 23 тисячі барелів бензину різних видів.

При цьому портал Tribuna Campeche повідомляє, що на борту танкера могли перебувати майже 170 тисяч барелів палива, передає РИА Новости.

До місця події були направлені декілька спеціальних суден для гасіння пожеж, до робіт приєдналися кораблі ВМФ Мексики.