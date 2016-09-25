Семеро людей загинули, ще майже 20 поранені внаслідок підриву смертника у Багдаді

18:49, 25 вересня 2016
Світ
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Семеро людей загинули, ще майже 20 були поранені у результаті підриву смертника у Багдаді, столиці Іраку.

REUTERS

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Напад стався у західній околиці міста Іскані, де мусульмани-шиїти готувалися до фестивалю Ашура, головні релігійні обряди якого відбуватимуться наступного тижня.

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На даний час разі відповідальності за напад ніхто не взяв. Зазвичай за подібними атаками у шиїтських кварталах Багдада стоїть угруповання «Ісламська держава».

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