В результаті теракту в Іраку загинули 35 людей

В результаті нападу загинули 35 людей, ще 60 отримали поранення. повідомляє Reuters.

«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад на шиїтський мавзолей, повідомляє Reuters з посиланням на місцеві джерела в сфері безпеки.

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За останніми даними, чоловік привів у дію пояс шахіда, що дозволило нападникам потрапити всередину будівлі й відкрити стрілянину по відвідувачах. Раніше повідомлялося, що вибухнула бомба, закладена в автомобілі. Агентство відзначає, що ще один терорист був убитий охоронцем, тому він не встиг привести в дію вибуховий пристрій.

Раніше УНІАН повідомляв, що в неділю, 3 липня, вантажівка, начинена вибухівкою, була підірвана в людному районі Ель-Каррада, де сім'ї робили покупки з нагоди кінця Рамадану. Другий вибух прогримів через деякий час на півночі Багдада.

Відповідальність за теракт взяла на себе екстремістська організація "Ісламська держава". За тиждень до нападу на Багдад іракські війська відвоювали у бойовиків ІД місто Фаллуджа.

Атака стала найбільшою за кількістю жертв з 2003 року, коли в Іраку вторглися коаліційні сили на чолі з США. Вибухи відбуваються в Іраку регулярно на тлі кровопролитного протистояння сунітів і шиїтів.