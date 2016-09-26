У торговому центрі американського Х'юстона невідомий відкрив стрільбу по машинах (відео)
17:59, 26 вересня 2016Світ
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На території торгового центру в місті Х'юстоні невідомий відкрив стрілянину. В результаті кілька людей отримали поранення.
Внаслідок стрілянини постраждали 7 осіб / скріншот
Про це повідомляє поліція міста в Twitter.
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Темношкірий американець почав стріляти по машинах в районі одного з ТРЦ. За попередніми даними пораненння отримали 7 людей.
Стрілянина тривала близько 15 хвилин, перш ніж на місце інциденту прибула поліція знешкодила злочинця.
Мотиви стрілка з'ясовуються.
Breaking: Active shooter situation SW of Houston TX. Up to 7 people injured. Police looking for office, no updates. pic.twitter.com/aq2CJGsCx9— Mike Hoss WWL-TV (@MHossWWL) September 26, 2016
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