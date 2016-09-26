У торговому центрі американського Х'юстона невідомий відкрив стрільбу по машинах (відео)

Про це повідомляє поліція міста в Twitter.

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Темношкірий американець почав стріляти по машинах в районі одного з ТРЦ. За попередніми даними пораненння отримали 7 людей.

Стрілянина тривала близько 15 хвилин, перш ніж на місце інциденту прибула поліція знешкодила злочинця.

Мотиви стрілка з'ясовуються.