Російські бомбардувальники пролетіли під ісландським пасажирським літаком - ЗМІ

Інцидент стався 22 вересня, повідомляє Медуза з посиланням на видання Iceland Monitor.

За даними видання, літаки зустрілися в ісландському повітряному просторі, неподалік від норвезького. Ісландські диспетчери помітили російські бомбардувальники, коли ті перебували приблизно в 88 кілометрах від пасажирського лайнера. У цей момент вони повідомили пілотові, що до нього наближаються два об'єкта.

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Наступного разу з ним зв'язалися, коли бомбардувальники перебували в 24 кілометрах. За словами пілота літака, що летів з Рейк'явіка в Стокгольм, він помітив, як під ним пролетіли бомбардувальники. Точно оцінити їх висоту не можна, але вони летіли приблизно на два кілометри нижче, ніж пасажирський літак.

«Вони відключили розпізнавальну систему, тому наша система попередження про зіткнення не працювала. Якщо б вони допустили помилку і скоротили б дистанцію, то наша система навіть не попередила нас [про небезпеку]», — сказав пілот.

В Ісландії припускають, що це були Ту-22М — надзвукові ракетоносці-бомбардувальники.

Раніше УНІАН повідомляв, що британські винищувачі Typhoon 22 вересня перехопили інші російські бомбардувальники - Blackjack (Ту-160) біля свого повітряного кордону.