В Естонії помер відомий тележурналіст Урмас Отт

15:44, 17 жовтня 2008
Світ
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Телеведучому було 53 роки

Урмас Отт
В Естонії на 54-му році життя після тяжкої тривалої хвороби помер відомий телевізійний журналіст і телеведучий Урмас Отт.

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на портал естонської газети Ohtuleht.

У.Отт народився 23 квітня 1955 року. Почав працювати на Естонському телебаченні в 1986 році. Велику популярність він знайшов завдяки телевізійним інтерв`ю з видатними діячами культури і суспільного життя Радянського союзу на Центральному телебаченні СРСР.

 

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