В Естонії помер відомий тележурналіст Урмас Отт

В Естонії на 54-му році життя після тяжкої тривалої хвороби помер відомий телевізійний журналіст і телеведучий Урмас Отт.

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на портал естонської газети Ohtuleht.

У.Отт народився 23 квітня 1955 року. Почав працювати на Естонському телебаченні в 1986 році. Велику популярність він знайшов завдяки телевізійним інтерв`ю з видатними діячами культури і суспільного життя Радянського союзу на Центральному телебаченні СРСР.