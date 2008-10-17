В Естонії помер відомий тележурналіст Урмас Отт
15:44, 17 жовтня 2008Світ
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Телеведучому було 53 роки
|Урмас Отт
Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на портал естонської газети Ohtuleht.
У.Отт народився 23 квітня 1955 року. Почав працювати на Естонському телебаченні в 1986 році. Велику популярність він знайшов завдяки телевізійним інтерв`ю з видатними діячами культури і суспільного життя Радянського союзу на Центральному телебаченні СРСР.
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