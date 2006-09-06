У Франції автобус з російськими туристами зіткнувся з вантажівкою

У Франції внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, під час якої автобус з російськими туристами зіткнувся з вантажівкою, загинула одна росіянка і троє поляків. Про це повідомив представник консульської служби посольства Росії в Парижі, повідомляє РІА «Новости».

Загинули супроводжуюча групи Галина Швець, а також два водії-поляки і дружина одного з водіїв.

10 із 30 росіян, які постраждали в ДТП, перебувають у важкому стані, повідомляють представники французької жандармерії. Важко поранених доставили в госпіталі міст Санліс, Комп’єнь і Крей.

Решту туристів після надання необхідної медичної допомоги розмістили в одному з паризьких готелів.

Загалом в автобусі було 43 особи, дітей серед них не було.

ДТП сталося сьогодні увечері на трасі А-1 поблизу міста Санліс. На дорозі зіткнулися дві вантажівки. Внаслідок цього утворилася пробка, протяжністю понад 10 кілометрів. Ще дві вантажівки, не встигнувши зменшити швидкість, врізалися в машини, що стояли в пробці, потім в них врізався автобус, в якому їхали російські туристи. Від удару автобус практично розірвало, його передня частина відсутня.

Організатором поїздки є турагентство "Тур Транс Вояж".