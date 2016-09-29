У Кремлі наїжачились після слів Держдепу про "мішки для трупів" російських солдатів: зробили "крайньою" опозицію Сирії
Сирійська опозиція представляє собою терористичний інтернаціонал, підконтрольний США.
Про це заявив представник Міноборони Росії Ігор Конашенков, повідомляє РИА "Новости".
Так він прокоментував заяву представника Держдепу Джона Кірбі про те, що у випадку продовження війни в Сирії терористи будуть наносити удари по російських інтересах і містах, а Росія продовжить "відправляти додому військових у мішках для трупів", "втрачати ресурси і, можливо літаки".
"Його слова - саме відверте визнання американської сторони, що вся нібито ведуча "громадянську війну" в Сирії "опозиція" є підконтрольним США міжнародним терористичним "інтернаціоналом". Особливо вражає у визнанні Кірбі, що масштаби прямого американського впливу на діяльність терористів, глобальні. І дотягуються в тому числі до Росії", - заявив він.
Раніше державний секретар США Джон Керрі попередив у телефонній розмові міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, що Вашингтон перерве переговори щодо Сирії, якщо Москва не припинить наступ сирійських урядових військ на місто Алеппо.