У Кремлі наїжачились після слів Держдепу про "мішки для трупів" російських солдатів: зробили "крайньою" опозицію Сирії

Про це заявив представник Міноборони Росії Ігор Конашенков, повідомляє РИА "Новости".

Так він прокоментував заяву представника Держдепу Джона Кірбі про те, що у випадку продовження війни в Сирії терористи будуть наносити удари по російських інтересах і містах, а Росія продовжить "відправляти додому військових у мішках для трупів", "втрачати ресурси і, можливо літаки".

"Його слова - саме відверте визнання американської сторони, що вся нібито ведуча "громадянську війну" в Сирії "опозиція" є підконтрольним США міжнародним терористичним "інтернаціоналом". Особливо вражає у визнанні Кірбі, що масштаби прямого американського впливу на діяльність терористів, глобальні. І дотягуються в тому числі до Росії", - заявив він.

Раніше державний секретар США Джон Керрі попередив у телефонній розмові міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, що Вашингтон перерве переговори щодо Сирії, якщо Москва не припинить наступ сирійських урядових військ на місто Алеппо.