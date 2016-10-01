Розмова Керрі та Лаврова щодо Сирії не принесла результатів

Проте діалог щодо сирійського врегулювання між країнами все ще не припинений, передає Deutsche Welle.

"Ми на тому ж місці", - цитує речника Державного департаменту США Марка Тонера агенція AP.

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За його словами, Росія досі не вжила заходів з припинення насильства в Алеппо, але й США не втілили у життя свою загрозу припинити переговори з Москвою щодо врегулювання сирійського конфлікту.

"Ми не припинили однозначно наші дипломатичні відносини з Росією стосовно Сирії. Ми на межі цього кроку, тому що досі не побачили з їхнього боку таких дій, яких ми очікуємо", - сказав Тонер. Як повідомив речник Держдепу США, американсько-російський діалог триває.

Натомість, як зазначається на сайті міністерства закордонних справ РФ, Лавров у розмові з Керрі наголосив, що "численні "періоди тиші", які огололошувались у минулому на два-три дні, використовувались терористичними групами у Сирії для перегрупування.

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"Бездіяльність у даному гострому питанні дозволяє "Джабхат ат-Нусрі" прикриватись іншими збройними формуваннями опозиції, з якими Вашингтон співробітничає, хоча в реальності багато з них не прийняли російсько-американські домовленості про перемир'я та практично злились з опозицією", - зазначає МЗС РФ.

Водночас оглядачі уже називають тональність російської сторони "жорсткою", позицію США "непримиренною" та говорять про загрозу повного зриву намірів дипломатичної співпраці між Росією та США у питанні Сирії.