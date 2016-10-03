У Лівії бойовики ІД вбили голландського фотожурналіста
У лівійському місті Сирт на півночі країни загинув голландський фотожурналіст Джерон Орлеманс.
Про це йдеться на сайті бельгійської газети Knack, на яку працював журналіст, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Точні обставини загибелі журналіста поки невідомі, але передбачається, що він був убитий джихадистами угруповання "Ісламська держава".
Сирт - рідне місто поваленого лівійського президента Муаммара Каддафі, яке вважається найбільш значним опорним пунктом ІД за межами Іраку і Сирії.
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Боротьбу проти бойовиків угрупування ведуть збройні формування з Місрати.
З допомогою американських авіаударів їм вже вдалося звільнити більшу частину міста від бойовиків ІД.
МЗС Нідерландів поки не прокоментував загибель журналіста. Голландський посол в Лівії Ерік Стратинг написав в "Твіттері": "Спочивай з миром. Твої фотографії з Сирта, Лівії та інших місць будуть жити вічно".
У 2012 році Орлеманса разом з його британським колегою Джоном Кантлі викрали бойовики в Сирії. Через тиждень журналістів звільнила Вільна армія Сирії.