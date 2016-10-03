Референдум про розміщення біженців в Угорщині визнано таким, що не відбувся

Про це пише місцеве видання MNO, передає РБК.

Голова НВК Ілона Палфі зазначила, що за підсумками обробки 98,82% бюлетенів, явка на референдум склала близько 3,2 млн осіб, або, згідно з офіційними даними, опублікованими на офіційному сайті угорського Виборчкому, 40,03%. Всього на референдумі могли проголосувати 8,3 млн осіб.

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За даними НВК, більшість учасників референдуму — 98,32%, або 3 250 922 людини — проголосували проти участі Угорщини в програмі обов'язкового розподілу мігрантів на території країни.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час голосування на виборчій дільниці в столиці республіки Будапешті заявив, що ключовим є факт переважання кількості супротивників квот ЄС серед загального числа тих, хто проголосував.

«Референдум, що відбувся краще, ніж невдалий, але все одно будуть законодавчі наслідки, тому що ми взяли на себе зобов'язання надати парламенту виключне право вирішувати, з ким угорці хочуть жити», — заявив Орбан.

Раніше УНІАН повідомляв, що недільний референдум про участь Угорщини в обов'язковій програмі розподілу біженців за квотами Євросоюзу, за даними экзитполлов, які наводить Reuters, був визнаний недійсним – явка склала 45%.