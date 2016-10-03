Саудівська принцеса наказала вбити декоратора через фотографії її апартаментів

Саудівська принцеса Хасса, 42-річна дочка короля Салмана, покинула Париж, скориставшись дипломатичним імунітетом, після того, як наказала охоронцевы вбити свого декоратора.

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Як пише The Independent, принцеса наказала "убити його, як собаку", оскільки декоратор фотографував її паризькі апартаменти на 16-му поверсі, які сам же і оформлював.

Охоронець бив 53-річного художника, у якого були зв'язані руки, протягом 4 годин. Декоратора відпустили лише після того, як він поцілував ступні принцеси.

Охоронець був заарештований в Парижі і постав перед судом в суботу, повідомляє MailOnline. Йому пред'явлено низку звинувачень, зокрема насильство із застосуванням вогнепальної зброї, викрадення людей і співучасть у викраденні.