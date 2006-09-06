Кушнарьов: російська мова була б державною вже завтра...

Партія регіонів за умови наявності в парламенті 300 депутатських мандатів не підписувала б Універсал національної єдності і наступного ж дня проголосувала б за зміни до Конституції, що стосуються наданню російській мові статусу другої державної мови.

Про це заявив заступник керівника фракції Партії регіонів у Верховній Раді Євгеній КУШНАРЬОВ в ефірі нічної програми «Подробиці з перших вуст» на телеканалі «Інтер» 5 вересня.

«Якби в нас сьогодні було б триста голосів у парламенті, то завтра російська мова мала б статус державної, і ми ніякі б універсали не підписували. Але їх у нас сьогодні немає. Так що ж нам, даруйте, «дубасити по голові один одного» або усвідомити, що країна знаходиться в стані, з якого її потрібно виводити і зайнятися економікою і соціальними проблемами, а в цих питаннях - укласти тимчасове перемир`я?», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Народний депутат підкреслив, що для Партії регіонів питання конституційної рівності російської мови є стратегічним і програмним. «Це положення затверджене з`їздом партії, як і положення про невступ до НАТО, положення про ЄЕП і дружні взаємини з Росією. Для нас це програмні цілі. Відмінити ці пункти може тільки з`їзд партії. Універсал - документ, що означає кроки назустріч один одному. Я б назвав це пактом примирення, свідченням розуміння сторін, які знаходилися в стані жорстокої боротьби, що треба з цієї боротьби виходити», - пояснив він.

Є.КУШНАРЬОВ називає Універсал «пошуком формули згоди, який відкрив нам шлях до формування коаліційного уряду». «Якби не було цього, то, швидше за все, ми б сьогодні готувалися до повторних виборів. Не кажу, що це для нас, Партії регіонів, погано, але для країни в цілому це було б важким випробуванням, яке навряд чи змінило б ситуацію на краще. Ми заклали основи для подальшого діалогу, який розпочинається на рівні робочих груп», - підкреслив заступник керівника фракції Партії регіонів.