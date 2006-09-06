На модернізацію польських аеропортів ЄС виділяє 350 млн. євро

Польські аеропорти найближчими роками матимуть змогу фінансувати свої інвестиційні проекти за кошти Європейського Союзу.

Як повідомив Інформаційний Центр Уряду Польщі, про це йшлося у ході візиту прем’єр-міністра Польщі Ярослава КАЧИНСЬКОГО до аеропорту Баліце (Balice) в Кракові.

За 350 млн. євро до 2010 року буде здійснено модернізацію і завершено виконання Польщею Шенгенських домовленостей у цій сфері.

На даний час 8 польських аеропортів перебувають у так званій «європейській мережі» (мають загальноєвропейське значення) – це аеропорти у Варшаві, Гданську, Познані, Вроцлаві, Катовіцах, Жешові, Щецині і Кракові. Після 2010 року до їх числа увійдуть також аеропорти у Лодзі і Бидгощу.

За темпами зростання кількості пасажирських перевезень Польща сьогодні посідає друге місце у світі після Китаю.

На думку Я.КАЧИНСЬКОГО, розвиток авіатранспортного сполучення сприятиме єднанню Європи. «Завдяки цьому, люди стають ближчі один до одного, а Європа – ближче до людей» - зазначив прем’єр Польщі.

Поляки з кожним роком охочіше користуються послугами авіаліній. У першому півріччі цього року польські аеропорти обслужили на 1/3 більше пасажирів, ніж за той же період 2005 року.