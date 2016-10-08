Санкції проти Росії діятимуть до виконання Мінських угод – Керрі

Про це заявив державний секретар США Джон Керрі під час спільної прес-конференції з головою МЗС Франції Жан-Марком Еро у Вашингтоні, повідомляє Радіо Свобода.

Читайте такожУ Німеччині обговорюють введення нових санкцій проти РФ - WSJ

«Нам потрібно тиснути на Росію задля виконання мінських домовленостей. Важливо чітко заявити, якщо ми не зможемо імплементувати ці домовленості упродовж наступних місяців, то продовження санкцій буде обов’язковим. Це не наше бажання, але це залишається єдиною можливістю, якщо ми не зможемо рухатися вперед», – заявив Керрі.

Нагадаємо, уряд РФ під час формування федерального бюджету на 2017-2019 роки виходить з обережних економічних прогнозів та збереження санкцій на цей термін. Раніше, представник держдепартаменту США Марк Тонер допустив запровадження нових санкцій проти Росії у разі невдачі дипломатії щодо Сирії.