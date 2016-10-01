США не відкидають нових санкцій проти Росії

Про це заявив представник держдепартаменту США Марк Тонер, передає РІА Новости.

"Не хочу говорити про те, що ми могли б зробити, скажу тільки, що є низка можливостей, і ми їх розглядаємо, вивчаємо і обдумуємо. Санкції входять до їхнього числа", — сказав Тонер.

"У нас вже є цілком жорстокі санкції, що діють проти Росії щодо її поведінки в Україні", — додав Тонер.

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Раніше Міністерство торгівлі США розширило перелік компаній і організацій РФ, які потрапляють під санкційні обмеження за порушення міжнародного права й розпалювання конфлікту на сході України.

Санкціями обмежуються постачання цим організаціям товарів або технологій, вироблених у США або за участю американських компаній, або осіб. Серед них – 11 компаній російського "оборонпрому", 51 підконтрольна Газпрому компанія і 7 підприємств в тимчасово окупованому українському Криму, які також пов'язані з російським оборонним сектором.