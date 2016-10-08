Путін вважає "страхи" причиною негативного ставлення Заходу до нього

"Страхи", — відповів Путін на питання німецького журналіста про те, що є причиною негативного ставлення до нього з боку Заходу, передає РБК.

"Я повинен бути таким, яким мене хоче бачити народ", — також заявив Путін під час інтерв'ю.

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Раніше Путін заявив, що не помітив "великодержавних ноток" в діях Росії. "Ми ніколи не вкладаємо в це поняття «бути сильними» якісь великодержавні нотки. Ми нікому ніколи не нав'язуємо і нав'язувати не збираємося", - вважає він.