Путін вважає "страхи" причиною негативного ставлення Заходу до нього

15:06, 08 жовтня 2016
Світ
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Президент Володимир Путін в інтерв'ю німецькому журналісту в сюжеті "Das ist Putin" заявив, що причиною негативного до нього ставлення з боку Заходу є "страхи".

Президент России Владимир Путин / REUTERS

"Страхи", — відповів Путін на питання німецького журналіста про те, що є причиною негативного ставлення до нього з боку Заходу, передає РБК.

"Я повинен бути таким, яким мене хоче бачити народ", — також заявив Путін під час інтерв'ю.

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Раніше Путін заявив, що не помітив "великодержавних ноток" в діях Росії. "Ми ніколи не вкладаємо в це поняття «бути сильними» якісь великодержавні нотки. Ми нікому ніколи не нав'язуємо і нав'язувати не збираємося", - вважає він.

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