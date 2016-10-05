Схрестивши пальці: Путін заявив, що не помітив "великодержавних ноток" в діях Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на першому засіданні Держдуми сьомого скликання.

«Більш як 100 років тому, звертаючись до депутатів Держдуми, Федір Аркадійович Столипін сказав: «Ми всі повинні об'єднати, узгодити свої зусилля, свої обов'язки і права для підтримання історичного вищого права Росії бути сильною». Коли ми згадуємо такі слова або коли формулюємо їх заново, ми завжди виходимо з того, що будь-який народ і будь-яка країна мають точно таке саме право – бути сильними», - сказав Путін.

«Ми ніколи не вкладаємо в це поняття «бути сильними» якісь великодержавні нотки. Ми нікому ніколи не нав'язуємо і нав'язувати не збираємося», - заявив він.

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На думку Путіна, сила Росії «всередині нас самих, всередині нашого народу, наших людей, наших традиціях і нашій культурі, нашій економіці, у величезній нашій території і природних багатствах, обороноздатності». Путін вважає, що «головна сила Росії в єдності».

Він заявив, що Росії потрібно зміцнювати безпеку і обороноздатність, відстоюючи свої позиції на світовій арені.

«Розраховую, що парламент, всі фракції нададуть цій роботі політичну і законодавчу підтримку», - сказав Путін. За його словами, потрібно використовувати ресурси парламентської дипломатії для розвитку зв'язків із зацікавленими партнерами».